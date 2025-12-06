Detran-AM abre neste sábado para facilitar serviços de CNH e veículos em Manaus

Atendimento será por ordem de chegada e inclui emissão de CNH, documentos de veículos e cursos gratuitos de trânsito.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai promover, neste sábado (06/12), das 8h às 12h, a ação Detran de Portas Abertas na sede do órgão, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, a iniciativa busca atender a população que não consegue ir ao órgão ou aos postos durante a semana.

“A realização da ação, no sábado, gera a oportunidade de acesso aos serviços durante o fim de semana, facilitando o atendimento dos condutores que querem regularizar suas habilitações e veículos, ou obter mais informações sobre processos e outras demandas”, explica David Fernandes.

Serão oferecidos todos os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos, além de atividades de conscientização promovidas pela Gerência de Educação para o Trânsito, como o uso de óculos simuladores de embriaguez e distribuição de revistas educativas.

Quem já renovou a CNH poderá retirar o documento físico no local, independentemente do agendamento anterior.

Também será possível se inscrever em cursos gratuitos da Escola Pública de Trânsito (Eptran), como Primeiros Socorros em Condições Adversas, Atualização de CNH, Direção Defensiva, Curso para Condutores de Veículos de Emergência e Atualização para Condutores de Veículos de Transporte Escolar. Cada curso oferece 20 vagas.

O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para serviços básicos, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Para os cursos da Eptran, também é exigida CNH; no caso do curso de transporte escolar, a CNH deve ser da categoria D.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus