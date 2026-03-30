Desmatamento no Amazonas caiu 32% entre agosto e fevereiro deste ano

Foram 200 km² de área desmatada

Amazonas – O Amazonas registrou redução de 32% no desmatamento entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026, consolidando-se entre os estados que apresentam queda na derrubada da floresta. Um cenário marcado pelo menor índice de desmatamento para o mês de fevereiro dos últimos oito anos na Amazônia.

De acordo com dados do Imazon, organização não governamental brasileira sem fins lucrativos que atua na pesquisa e no monitoramento da Amazônia, o estado contabilizou 200 km² de área desmatada no período analisado, abaixo dos 296 km² registrados no ciclo anterior.

Apesar de ainda figurar entre os três estados com maiores índices de desmatamento ao lado de Pará e Acre, o Amazonas acompanha a tendência de redução observada em toda a Amazônia Legal. No recorte específico de fevereiro de 2026, a região amazônica apresentou queda de 42% no desmatamento em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 119 km² para 69 km², o menor índice desde 2017.

O resultado reforça uma sequência de sete meses consecutivos de redução dentro do atual calendário do desmatamento, que se estende de agosto a julho. No acumulado desse período, a área desmatada na Amazônia soma 1.264 km², representando uma redução de 41% em comparação ao ciclo anterior, quando foram registrados 2.129 km².

Além da diminuição no desmatamento, a degradação florestal também apresentou queda significativa. Em fevereiro foram registrados 13 km² de áreas degradadas, uma redução de 93% em relação ao mesmo mês de 2025.

amazonianarede

Agência Brasil Portal d24am