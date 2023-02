Desfile das escolas de samba começa nesta quinta-feira no sambódromo

As apresentações oficiais das Escolas de Samba de Manaus 2023, dos grupos de acesso A e B e Especial, começam nesta quinta-feira (16), no centro de convenções de Manaus, sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, zona centro-sul de Manaus. A expectativa é que 65 mil pessoas prestigiem os desfiles das Escolas de Samba na capital.

O fomento destinado ao setor do samba na cidade de Manaus está dividido em três categorias: categoria 1 – grupo Especial, até R$ 133.052,56 por escola de samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até R$ 1.064.420,48; categoria 2 – escolas de samba do grupo A, até R$ 79.112,80 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 712.015,20; e categoria 3 – escolas de samba do grupo B, até R$ 50.345,10 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 453.105,90.

Programação

De acordo com o cronograma, os desfiles das agremiações do dia (16) do grupo de acesso B iniciam às 21h,com a Leão do Barão Açú; Gaviões do Parque 10, às 21h40; Meninos Levados, às 22h20; Império do Mauá, às 23h; Legião de Bambas, às 23h40; Mocidade Independente de Ipixuna, à 0h20; Unidos da Coophasa, à 1h; Unidos da Cidade Nova, à 1h40; e Balaku Blaku, às 2h20.

As escolas do grupo de acesso A que desfilam no dia (17), são Mocidade Independente da Raiz, às 21h; Império do Havaí, às 21h50; Beija-Flor do Norte, às 22h40; Acadêmicos da Cidade Alta, às 23h30; Sem Compromisso, à 0h20; Presidente Vargas, à 1h10; Dragões do Império, às 2h; Tradição Leste, às 2h50; e Mocidade Independente do Coroado, às 3h40.

As agremiações do grupo Especial que entrarão na avenida no sábado, (18), são: Vila da Barra, às 20h; Primos da Ilha, às 21h20; Andanças de Ciganos, às 22h40; Reino Unido da Liberdade, à meia-noite; Mocidade Independente da Aparecida, à 1h20; A Grande Família, às 2h40; Unidos do Alvorada, às 4h; e Vitória-Régia, às 5h20.

