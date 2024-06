Delegado da PF está em coma após levar soco na saída de festa em Manaus

Exames indicaram que o delegado sofreu um traumatismo craniano

Manaus – Ricardo Raposo Xavier Leite, 34, titular da Delegacia de Migração da Polícia Federal, está internado em coma após ser agredido fisicamente na saída do pódio da Arena da Amazônia na última quarta-feira (6). O delegado foi atingido com um soco e levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações, o delegado estava acompanhado da namorada e um amigo quando foi surpreendido pelo ex-namorado da mulher, que desferiu um soco contra o policial.

Ricardo caiu no chão e bateu a cabeça no chão, causando um ferimento com perda de sangue. Exames indicaram que o delegado sofreu um traumatismo craniano.

O suspeito pela agressão foi preso e indiciado por tentativa de homicídio.

O boletim médico divulgado nesta sexta-feira (31), pela unidade de saúde, informa que o policial está em coma induzido e apresentou melhoras.

amazonianarede

d24am