Curso internacional une TCE-AM e Angola em troca de práticas de auditoria ambiental

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) abriu, nesta segunda-feira, 17, o Curso Internacional de Auditoria Ambiental no Contexto do Controle Externo, reunindo servidores da Corte amazonense e uma comitiva do Tribunal de Contas de Angola para uma semana de atividades teóricas e práticas voltadas ao fortalecimento da fiscalização ambiental.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que o encontro reforça o compromisso da Corte com a inovação e com o compartilhamento de conhecimento técnico.

Para ela, “é uma satisfação receber uma instituição parceira e apresentar o que o Tribunal de Contas do Amazonas desenvolve em auditoria ambiental. A troca de experiências enriquece o trabalho de todos nós.”

O conteúdo trabalhado ao longo da semana reúne práticas, pesquisas e metodologias ambientais desenvolvidas pelo TCE-AM, fundamentadas no Manual de Auditoria Ambiental, instituído na primeira gestão da conselheira-presidente Yara Lins, documento que consolida a atuação preventiva da Corte até os dias de hoje.

O conselheiro Júlio Pinheiro, coordenador-geral da Escola de Contas Públicas (ECP), explicou que o objetivo do curso é ampliar o intercâmbio entre instituições que atuam na proteção do meio ambiente.

Ele afirmou que é uma satisfação apresentar à comitiva angolana o trabalho desenvolvido há mais de uma década no TCE-AM e destacou que, para a Corte, a prioridade é o controle ambiental preventivo, sempre alinhado ao que determina a Constituição Federal.

Segundo ele, “instituições de controle precisam ter essa visão da não existência de danos ambientais no futuro e trabalhar em cima disso”.

Durante a abertura, o conselheiro Fausto Simões, que integra a comitiva de Angola, ressaltou a importância da troca de experiências e reconheceu o avanço técnico da Corte amazonense. Em suas palavras, “é um prazer estarmos aqui trocando informações e ideais com especialistas tão comprometidos com a prevenção ambiental”.

Ele também afirmou que o Tribunal de Contas de Angola, por ter apenas 23 anos, busca identificar pontos de melhoria e aprender práticas que possam contribuir para as mudanças ambientais que o mundo precisa.

A instrutora do curso e diretora de Projetos Ambientais do TCE-AM, Anete Ferreira, reforçou que as auditorias integradas ampliam a compreensão conjunta sobre sustentabilidade.

“É importante que tenhamos ideias sobre desenvolvimento sustentável, e ter essas auditorias ambientais integradas faz toda a diferença no diálogo das questões ambientais contemporâneas”.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM