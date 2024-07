Cristiano Ronaldo explica choro após perder pênalti na Eurocopa: ‘Fundo do poço’

Em noite minimamente estranha na Alemanha, Cristiano Ronaldo marcou as oitavas de final da Eurocopa ao desabar em lágrimas após perder um pênalti. Durante a prorrogação do confronto com a Eslovênia, o craque de Portugal parou em Jan Oblak, e precisou ser consolado pelos companheiros no intervalo do tempo extra.

O copioso choro do craque, minutos depois, veio a se tornar sorriso após a Seleção das Quinas vencer a disputa de penalidades, com o brilho do goleiro Diogo Costa. Ronaldo, inclusive, foi quem abriu a série, convertendo desta vez. Após o jogo, o camisa 7 explicou os motivos da cena inesperada.

– Até as pessoas mais fortes têm seus dias. Ao perder o pênalti, quando o time mais precisava de mim, eu estava no fundo do poço – afirmou Cristiano.

Durante a entrevista, na zona mista do Deutsche Bank Park, o capitão português voltou a se emocionar, mas manteve a postura e falou sobre o futuro de sua equipe na competição.

– Foi tristeza no começo, mas depois foi alegria. Isso é o futebol. Momentos, momentos inexplicáveis. Eu me sinto triste, mas ao mesmo tempo, muito feliz. O importante é aproveitar, porque o time fez um trabalho extraordinário. Lutamos até o fim, e acho que merecemos (a classificação), pois tivemos mais autoridade na partida – disse Cristiano.

Com a vaga garantida nas quartas de final, Portugal enfrenta a França de Kylian Mbappé por uma vaga nas semis, em reedição da final de 2016, quando os lusitanos levaram a melhor em pleno Stade de France. O jogo acontecerá no Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE), e está marcado para sexta-feira (5), às 17h (de Brasília).

