Covid-19 no Amazonas: 311 casos e 12 óbitos

O governo do Amazonas, em live que contou com a participação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), Rosemary Pinto, divulgou, neste sábado (5), os novos números da doença causada pelo novo coronavírus. São 311 casos confirmados e 25 óbitos, no entanto apenas 12 confirmados por Covid.

São 51 novos casos em relação ao boletim epidemiológico divulgado no dia anterior. Do total de 311 confirmados na data de hoje, 283 casos são de Manaus e 28 do interior, que se mantém estável. Assim, 91% dos casos concentram-se na capital.

Dos casos confirmados, 211 estão em isolamento domiciliar (67,8 %). 46 pacientes estão internados, 21 em leitos clínicos e 25 em UTI, sendo 17 em rede privada e oito em rede pública. Os pacientes em estado grave correspondem a 14,79%.

Também foi informado que 42 infectados já saíram da fase de transição. E há 1.034 amostras coletadas que estão em investigação.

Quanto aos óbitos, foram registrados 25 óbitos, mas apenas 12 estão confirmados por Covid. Oito óbitos foram descartados e quatro estão em investigação. A idade dos mortos varia entre 40 a 89 anos.

Medida restritiva

Reafirmando a preocupação com o avanço do coronavírus no estado, o governador Wilson Lima anunciou que reforçará as medidas restritivas e assinará um Decreto que suspende as viagens intermunicipais e interestaduais por estradas, permitindo apenas transporte de cargas.

Também alertou para a necessidade do isolamento social e que contará com as forças de segurança para punir as pessoas que estão desrespeitando os decretos com as medidas restritivas.

O governador ressaltou que nenhuma morte aconteceu por falta de assistência dos profissionais. E pediu à população que combata as fake news e não repasse para as outras pessoas. Mas que consulte sites oficiais do governo para obter as informações relacionadas aos números de Covid-19 e a estrutura que o governo está montando para atender os pacientes.

“Tudo o que a gente tem feito tem sido com muita transparência. Estamos fazendo tudo para ampliar a capacidade de atendimento no Delphina Aziz. Das pessoas que morreram vítimas do Covid, a nenhuma delas faltou atendimento do governo do estado”, disse.

Rosemary finalizou a live orientando para que todos utilizem uma máscara, medida que está sendo indicada pelo Ministério da Saúde.

