Corregedor do TCE-AM participa da posse de membro titular do TRE-AM

O conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Cláudio Neto, participou, na manhã desta sexta-feira (10), da posse do juiz de Direito, Cássio Borges, como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A solenidade, realizada no plenário do órgão eleitoral, contou com a participação de autoridades estaduais como a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede; o vice-governador, Tadeu de Souza; a deputada estadual, Alessandra Campelo; a presidente do Tribunal de Justiça, Nélia Caminha Jorge, e o deputado federal, Pauderney Avelino.

Sobre a posse

O juiz fará parte da classe dos juízes de Direito da instituição durante o biênio 2024/2025.

Durante a solenidade, o juiz Cássio Borges se tornou novo membro titular do TRE-AM após pronunciamento do Compromisso Legal e assinatura do Termo de Posse.

Cássio Borges é juiz titular da 1.ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, atua como presidente da 2.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e na coordenação geral da Escola da Magistratura.

Texto: Lucas Silva