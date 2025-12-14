Coreia do Norte constrói mansões para Xi, Trump e Putin; entenda o motivo

Segundo o levantamento, cada uma das novas estruturas ocupa uma área estimada entre 130 mil e 140 mil pés quadrados

Coreia do Norte – A Coreia do Norte iniciou a construção de três grandes mansões dentro do complexo da Casa de Hóspedes de Kumsusan, em Pyongyang, tradicionalmente utilizado para acomodar chefes de Estado e autoridades estrangeiras.

A informação foi divulgada pelo site NK News, especializado em assuntos norte-coreanos, com base na análise de imagens recentes de satélite.

Segundo o levantamento, cada uma das novas estruturas ocupa uma área estimada entre 130 mil e 140 mil pés quadrados, dimensões semelhantes às duas mansões já existentes no local. Esses edifícios anteriores foram usados para hospedar o presidente da China, Xi Jinping, durante sua visita ao país em 2019.

