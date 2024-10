Copa de 2027: Fifa encerra 1ª rodada de inspeções de candidatas a sede

A equipe da Fifa visitou Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo

Rio de Janeiro – A Federação Internacional de Futebol (Fifa) encerrou nesta sexta-feira (11) a primeira rodada de inspeção das 12 cidades candidatas a sediarem jogos da próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputada no Brasil em 2027.

A série de visitas começou no dia 25 de setembro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nesta sexta a inspeção foi na Arena Fonte Nova, em Salvador, uma das cidades que esperam chegar à lista final mínima de oito sedes.

A equipe da Fifa visitou Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Nas inspeções realizadas pela entidade máxima do futebol foram avaliados os estádios e sua administração, tecnologia, bilheteria e hospitalidade, infraestrutura técnica, transportes e aeroportos, bem como o compromisso dos candidatos de gerarem um impacto positivo no desenvolvimento do futebol feminino.

“Nas últimas semanas, o Brasil apresentou um total de 12 estádios em 12 cidades, todos competindo para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. Estou feliz em saber que as inspeções correram tranquilamente”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que também é membro do conselho da Fifa.

Em novembro será realizada uma nova rodada de inspeções, nas quais serão avaliadas instalações de treinamento e acomodações das equipes. O anúncio final, que confirmará as cidades-sede para a Copa do Mundo de 2027, está programado para o início de 2025.

