Conheça o novo modelo de micro-ônibus que deve substituir os ‘Amarelinhos’ em Manaus

Micro-ônibus azul comporta 34 passageiros, com ar-condicionado, acessibilidade e motor que polui menos.

A Prefeitura de Manaus apresentou nesta semana o modelo de micro-ônibus que deve substituir os “Amarelinhos”, veículos do transporte alternativo que circulam principalmente nas zonas Norte e Leste da capital.

O novo veículo foi mostrado durante um evento no estacionamento do parque Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo.

O modelo, chamado Attack 8 Urbano, chega na cor azul, com capacidade para 24 passageiros sentados e espaço para até 10 em pé.

O micro-ônibus tem ar-condicionado, elevador de acessibilidade e motor Euro 6, tecnologia que promete reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes.

De acordo com o prefeito David Almeida, a troca dos veículos representa uma mudança importante na frota e na forma como o transporte complementar opera em Manaus.

“Esses ônibus poluem 75% menos que a tecnologia ultrapassada utilizada anteriormente. Com isso, deixamos de emitir dezenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera e passamos a contribuir diretamente para o meio ambiente”, disse o prefeito.

As rotas do sistema complementar serão definidas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que promete priorizar eficiência, segurança e redução do tempo de espera. A proposta é integrar o transporte alternativo ao sistema principal da cidade.

O presidente do IMMU, Arnaldo Flores, afirmou que a chegada do novo modelo é resultado da licitação concluída este ano.

“Este protótipo é o início da renovação da frota e da melhoria do sistema, especialmente para a zona Norte e a zona Leste”, disse.

Para o presidente da Cooptran, cooperativa que reúne permissionários do transporte alternativo, a mudança encerra uma espera de mais de uma década.

“Foram 15 anos de frota envelhecida, renovando contratos”, afirmou Venício José de Araújo.

Por g1 AM — Manaus