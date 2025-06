Condutor de ‘Amarelinho’ sem CNH é flagrado ao fazer manobras perigosas

Há cerca de um mês, suspeito havia sido flagrado conduzindo com uma CNH falsa

Manaus – O condutor de um micro-ônibus conhecido como ‘Amarelinho’, de identidade não revelada, foi flagrado durante operação na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus, realizando ultrapassagens perigosas e circulando fora do itinerário autorizado pelo órgão gestor. Há cerca de um mês, suspeito havia sido flagrado com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), durante operação do órgão, o condutor do ‘amarelinho’ foi flagrado fazendo ultrapassagens perigosas. Ao ser abordado, o condutor declarou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a verificação da identidade, os agentes constataram que se tratava do mesmo cidadão que, há cerca de um mês, havia sido flagrado conduzindo com uma CNH falsa. Após ser reconhecido, o motorista se evadiu do local, abandonando o veículo.

“Foram identificadas infrações sérias que colocam em risco a vida de passageiros e de quem circula pela via. Esse tipo de conduta é inaceitável e continuaremos atuando firmemente contra essas irregularidades”, afirmou o chefe de fiscalização de transporte do IMMU, Waldir Sousa.

Diante das infrações, foram lavrados dois autos: um pelo desvio de itinerário, com multa no valor de 20 UFMs, e outro pela condução do veículo sem habilitação, com penalidade de 50 UFMs. O veículo foi apreendido e removido ao parqueamento do IMMU.

O IMMU reforça que seguirá intensificando as operações de fiscalização, especialmente nos modais alternativos, com o objetivo de garantir mais segurança e qualidade no transporte público da capital.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am