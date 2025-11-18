Compromisso ambiental: TCE-AM e MPC oficializam Plano de Logística Sustentável

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e o Ministério Público de Contas (MPC-AM) passam a contar, conjuntamente, com o Plano de Logística Sustentável (PLS) 2024-2028, documento estratégico que organiza, integra e fortalece as ações socioambientais desenvolvidas.

A iniciativa amplia o compromisso institucional com eficiência, governança, responsabilidade ambiental e melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

Instituído pela Portaria nº 26/2024-GP, assinada pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o PLS foi elaborado por uma comissão composta por representantes de diversos setores do TCE-AM e também por integrantes do Ministério Público de Contas, incluindo procuradores da área ambiental.

Para a conselheira-presidente, “ao oficializar este plano, fortalecemos o nosso papel de referência na fiscalização ambiental e na promoção de políticas públicas sustentáveis para o Amazonas.”

O plano estabelece diretrizes, metas e mecanismos de monitoramento para áreas como gestão de resíduos, energia, água, logística reversa, compras sustentáveis, educação ambiental, qualidade de vida no ambiente de trabalho, acessibilidade, inclusão, entre outras.

Ele também alinha as ações internas ao marco regulatório nacional da sustentabilidade, à Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a atuação do Tribunal e do MPC na promoção de políticas públicas alinhadas ao desenvolvimento sustentável.

Entre as ações previstas, destacam-se a ampliação do uso de energia solar, instalação de sensores de consumo, fortalecimento da coleta seletiva, implantação de logística reversa, incentivo à redução de plástico, promoção de campanhas ambientais, criação de novos espaços verdes, programas de bem-estar no trabalho e a realização do inventário de carbono, que permitirá orientar o TCE-AM rumo ao conceito Net Zero.

Com a divulgação pública do PLS, a Corte de Contas reforça o objetivo de difundir e incentivar a adoção das práticas de sustentabilidade entre servidores, colaboradores e demais interessados, consolidando uma cultura institucional alinhada aos desafios ambientais contemporâneos.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM