Comportamento de Neymar causa incômodo no Al-Hilal e na Liga Saudita

Ainda não há uma data exata para Neymar retornar aos gramados, já que está em fase final de recuperação de lesão grave no joelho esquerdo

Arábia Saudita- A situação de Neymar na Arábia Saudita se torna inoportuna. Isso porque, de acordo com o jornal espanhol “Marca”, o comportamento do atacante causa irritação no Al-Hilal. Especialmente porque não há uma data exata para ele retornar aos gramados, já que ainda está em fase de recuperação de lesão grave no joelho esquerdo.

“O incômodo da entidade e da Saudi Pro League – Al-Hilal é um dos quatro times subsidiados pelo fundo público PIF – é grande. Ney teve uma lesão grave, mas o time entende que o retorno já deveria ter chegado e que algumas atitudes fora de campo não têm sido muito profissionais”, apontou o periódico espanhol.

A matéria ainda complementa que alguns dos atos que causa incômodo são “postagens nas redes sociais que indicariam a negligência de Ney”. Crianças aguardavam a saída de Neymar no treino do Al-Hilal até que o “Marca” conversou com um integrante do time, o qual indicou ser uma postura rotineira do astro.

“Isso se repete todos os dias, mas o clube já está um pouco farto do brasileiro”, indicou.

Neymar ausente da Liga Saudita em 2024

O técnico Jorge Jesus optou por não registrar Neymar este ano na Liga Saudita. Afinal, de acordo com o veículo espanhol, o comandante já imaginava que ele não terminaria a sua recuperação a tempo. Além do limite de estrangeiros ter sido atingido e a preferência foi pela inscrição de Renan Lodi.

Assim, a modificação na lista de estrangeiros pode ser feita somente em janeiro de 2025. Caso Neymar finalize sua recuperação da contusão antes deste período, poderá atuar apenas em amistosos e na Liga dos Campeões da Ásia.

Aliás, em entrevista coletiva na última terça-feira (24), o treinador Jorge Jesus indicou que o atacante brasileiro passará por reavaliação em janeiro do ano que vem.

“O Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal, mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro”, declarou Jorge Jesus.

Importante relembrar que a lesão de Neymar foi o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na oportunidade, o astro estava em ação pela Seleção Brasileira em embate com o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no dia 17 de outubro do ano passado. A cirurgia para corrigir o problema ocorreu em novembro de 2023.

