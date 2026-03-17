Com salários de até R$ R$ 6 mil, inscrições para concurso da Ufam seguem até 6 de abril no Amazonas

As oportunidades são para atuação em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Itacoatiara.

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) seguem até 17h do dia 6 de abril pelo sistema PSConcursos. No total, são mais de mais de 40 vagas para candidatos de níveis médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 4.356,39 a R$ 6.390,39.

As oportunidades são para atuação em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Itacoatiara. (confira abaixo as vagas). Os valores para as inscrições são de R$ 130 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

As provas estão previstas para o dia 10 de maio de 2026.

Isenção da taxa

Terão direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

O pedido de isenção deve ser feito por meio de formulário eletrônico no sistema PSConcursos, entre às 10h do dia 25 e às 17h do dia 26 de fevereiro de 2026. O prazo para recursos contra o indeferimento vai das 10h do dia 4 até as 17h do dia 5 de março. O resultado final será divulgado em 9 de março.

Taxas e orientações

A Comissão Permanente de Concursos (Compec) informou que todos os candidatos, inclusive os que tiverem o pedido de isenção deferido, devem realizar a inscrição no sistema dentro do prazo estabelecido.

Para os candidatos pagantes, o pagamento da taxa deve ser efetuado até 6 de abril de 2026, por meio de boleto bancário, preferencialmente no Banco do Brasil.

Nível médio: R$ 130

Nível superior: R$ 150

Os interessados devem consultar os editais para verificar requisitos dos cargos, reserva de vagas, prazos específicos, procedimentos para atendimento especial e demais informações. Mais detalhes também estão disponíveis no site da Compec: https://compec.ufam.edu.br.

Vagas de nível médio

De acordo com o Edital nº 03/2026, são ofertadas 28 vagas para cargos de nível médio. As oportunidades são para:

Assistente em Administração;

Técnico de Laboratório (Cartografia, Cerâmica, Farmacologia, Hidráulica e Hidrologia, Informática, Saneamento Ambiental e Química);

Técnico de Tecnologia da Informação;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Enfermagem.

Vagas de nível superior

Já o Edital nº 04/2026 prevê 14 vagas para cargos de nível superior. As áreas contempladas são:

Arquivista;

Bibliotecário-Documentalista;

Biólogo;

Contador;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Farmacêutico;

Médico (Clínica Geral);

Médico do Trabalho;

Médico Psiquiatra;

Museólogo;

Químico;

Técnico em Assuntos Educacionais.

amazonianarede

Por g1 AM