Com Rayane confinada, Belo e Gracyanne trocam mensagens sobre relação

Os diálogos expostos pela colunista revelam mágoas, tentativas de reconciliação e declarações de amor

Rio de Janeiro- Belo e Gracyanne Barbosa trocaram mensagens durante o período de divórcio e enquanto a atual namorada do cantor, Rayane Figliuzzi, estava confinada em A Fazenda. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em uma das conversas, Gracyanne confronta Belo sobre atitudes que a magoaram: “Eu entendo seu caminho, mas nunca vou entender por que você precisa viajar e fazer o que fez comigo. Isso não tem como fazer parte do seu plano. Você simplesmente quer”, escreveu ela.

O cantor, por sua vez, tenta se justificar e pede perdão: “Não quero não, mas tá tudo bem. Te pedi desculpas e nem quero que você entenda não, só quero que fique. Beijos e, mais uma vez, me perdoe. Te amo, Tudão”.

Em outra troca, Gracyanne fala sobre falta de coragem: “Não é por interesse, é por falta de coragem”, disse ela. O pagodeiro rebateu: “Coragem… Você nem sabe o que eu estou passando. Só espera, mais nada”. A musa fitness respondeu: “E nunca irei saber, por falta de coragem sua”. Belo encerrou a conversa pedindo compreensão: “Por favor, não me julgue mais, não. Te amo e tenha um excelente final de semana”.

Segundo fontes, as mensagens foram enviadas nos últimos meses, enquanto o divórcio seguia parado e o casal tentava resolver questões diretamente, sem envolver o Judiciário. De acordo com a coluna, mesmo separado, Belo enviou flores para Gracyanne após ela sofrer uma lesão no Dança dos Famosos, quando rompeu um tendão do joelho.

Vale lembrar que a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, está confinada no reality A Fazenda, da Record.

A decisão que decretou o término do casamento foi emitida na última quarta-feira (19). Belo manifestou concordância com o divórcio, e ambos informaram não possuir bens a dividir nem filhos da relação. O casamento chegou ao fim publicamente em abril de 2024.

