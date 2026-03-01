Com Ministro Mauro Campbell, ECP do TCE-AM abre ano letivo reforçando debate sobre governança

A abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), marcada para o dia 5 de março, às 9h, no auditório da Corte, será dedicada ao fortalecimento da governança institucional e da formação estratégica no setor público. Iniciativa que integra o planejamento de gestão do biênio 2026-2027.

A aula inaugural será ministrada pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, que abordará o tema “Governança no Poder Judiciário: Desafios Estruturais, Soluções Estruturantes e Caminhos para o Futuro”.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a presença do ministro confere ainda mais relevância ao início do calendário acadêmico. “Receber o corregedor do CNJ em nossa Escola de Contas é motivo de honra e demonstra o alinhamento do Amazonas com os grandes debates nacionais sobre governança e eficiência institucional”, afirmou.

O evento já conta com 160 inscritos e deve reunir membros, servidores, estudantes e profissionais interessados na qualificação da gestão pública. As inscrições são gratuitas, permanecem abertas e podem ser realizadas pela plataforma da Escola, no endereço eletrônico: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/enrol/index.php?id=4049.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, ressaltou que o novo ciclo acadêmico reforça o compromisso com a formação continuada, e que a “escola está preparada para receber todos aqueles que desejam aprimorar seus conhecimentos e contribuir com uma gestão pública mais eficiente”.

Além da palestra, a programação incluirá a entrega dos certificados do mestrado em Direito da Regulação, desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM