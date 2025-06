Colisão entre dois caminhões deixa motorista preso às ferragens na Zona Sul de Manaus

Acidente ocorreu na Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, Zona Norte de Manaus, na noite desta quarta-feira (4).

Uma colisão entre dois caminhões deixou duas pessoas feridas na Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, Zona Norte de Manaus, na noite desta quarta-feira (4). Na ocasião, uma pessoa ficou presa às ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), para a remoção da vítima. um homem de 35 anos, foi realizada uma manobra de desencarceramento e após isso foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital.

A segunda vítima estava lúcida quando os militares chegaram e recusou o atendimentos da guarnição. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Devido ao impacto da colisão, um dos veículos ficou com a frente totalmente destruída. Não há informações sobre as causas do acidente, que serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foram até o local da batida que precisou ser parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência.

amazonianarede

Por g1 AM