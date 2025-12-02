Cientista que tentou contrabandear fungo para os EUA é deportada

Yunqing Jian foi acusada de tentar levar o patógeno Fusarium graminearum, que destrói plantações, para solo americano

Estados Unidos- Uma cientista da China foi deportada dos Estados Unidos após tentar contrabandear um fungo que destrói plantações, segundo informações do FBI divulgadas nesta segunda-feira (1º).

Yunqing Jian, de 33 anos, foi presa em junho por tentativa de levar ao país o patógeno Fusarium graminearum, conhecido como vomitoxina. Ela foi acusada de conspirar com o namorado, Zungyong Liu, e chegou a se declarar culpada.

Após cumprir a pena, a pesquisadora foi deportada do país. “Yunqing Jian, cidadã da República Popular da China, declarou-se culpada de contrabando de um patógeno biológico perigoso para o nosso país e de mentir sobre isso a agentes do FBI, sendo deportada”, escreveu Dan Bongino, diretor adjunto do FBI, no X.

“O FBI não ficará de braços cruzados enquanto nossos adversários estrangeiros exploram nossas instalações universitárias de ponta para promover suas agendas”, concluiu.

O que é Fusarium graminearum

O fungo, descrito pelo FBI como perigoso, é capaz de matar plantações de trigo, cevada, milho e arroz. As toxinas podem provocar episódios intensos de vômito, diarreia, febre, comprometer o fígado e afetar o sistema reprodutivo tanto de animais quanto de seres humanos.

Segundo o jornal New York Post, a doença é responsável por uma perda de até US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,14 bilhões) em destruição de terras agrícolas por ano. O patógeno costuma ser observado em algumas regiões do leste e do meio oeste dos Estados Unidos.

A defesa de Jian disse que as autoridades exageraram na medida contra a cientista, que, segundo eles, apenas realizava uma pesquisa. “O governo deu muito mais importância a essas questões do que elas realmente têm. Disseram que a pesquisa era muito prejudicial aos EUA, mas não era”, disse o advogado Norman Zalkind em entrevista ao The Post.

