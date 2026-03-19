Chuvas provocam 49 ocorrências e deixam Manaus em alerta

Equipes seguem em alerta com risco de novos temporais e uso de escolas como abrigo
Manaus – As fortes chuvas que atingem Manaus nesta quinta-feira (19) já provocaram 49 ocorrências, segundo balanço do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Diante da previsão de continuidade do mau tempo, uma sala de situação foi ativada para coordenar ações emergenciais na capital.
A medida reúne diferentes órgãos municipais, que atuam de forma integrada no monitoramento de áreas de risco e no atendimento à população afetada. As equipes permanecem de sobreaviso, especialmente nas regiões mais atingidas.
Entre as ações adotadas, escolas da rede municipal foram disponibilizadas como abrigos temporários para famílias que precisarem deixar suas casas por conta de alagamentos ou deslizamentos.
Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam volumes elevados de chuva em diversos pontos da cidade, com destaque para a região do igarapé do Quarenta, que registrou mais de 85 milímetros. Outros bairros também apresentaram índices significativos, aumentando o risco de transtornos.
Além disso, alertas sonoros foram emitidos em áreas vulneráveis como medida preventiva. A orientação é que moradores fiquem atentos aos sinais de risco e busquem locais seguros em caso de emergência.
O atendimento da Defesa Civil pode ser acionado pelo número 199, disponível 24 horas.
Confira abaixo a lista das unidades disponíveis:
Zona Sul
Escola Municipal João Valente
Cmei Francisco Pereira Da Silva
Jardim Da Infância Casa Da Criança
Escola Municipal Graziela Ribeiro
Cmei Professor José Érico Pereira De Souza
Escola Municipal Vicente De Paula
Cmei Coração De Jesus
Escola Municipal Professora Maria Lira Pereira
Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo
Creche Municipal Magdalena Arce Daou
Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol
Escola Municipal Ana Mota Braga
Escola Municipal Anastácio Assunção
Zona Oeste E Centro-Oeste
Escola Municipal Maria Rufina De Almeida
Cmei Hermann Gmeiner
Escola Municipal Nossa Senhora Da Paz
Escola Municipal Pintor Leonardo Da Vinci
Pré-Escolar Marília Barbosa
Escola Municipal Rodolpho Valle
Escola Municipal São Pedro
Creche Municipal Gabriel Corrêa Pedrosa
Escola Municipal Paula Frassinete
Escola Municipal Lírio Do Vale
Escola Municipal Senador Fábio P. De Lucena Bittencourt
Escola Municipal Santo Agostinho
Escola Municipal Padre Raimundo Nonato Pinheiro
Cmei Raimundo Nonato De Aguiar
Escola Municipal Professora Dalvina Silva De Oliveira
Escola Municipal Professora Ana Cristina Aquino De Melo
Cmei Ismail Aziz
Escola Municipal Maria Madalena Corrêa
Zona Leste
Escola Municipal Nossa Senhora Das Graças
Escola Municipal Professor Roberto Dos Santos Vieira
Cmei Poeta Manuel Bandeira
Escola Municipal Professor Rubem Da Silva Peixoto
Escola Municipal São Sebastião
Escola Municipal Inaneide Cunha Marques Costa
Escola Municipal Governador Plínio Ramos Coelho
Zona Norte
Escola Municipal Antísthenes De Oliveira Pinto
Creche Municipal Professora Edith Monteiro Porto
Escola Municipal Aracyllia Oliveira Da Silva Costa
Creche Municipal Maria Do Perpétuo Socorro Trindade
Cmei Poeta Álvares De Azevedo
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Com informações da Assessoria Portal d24am