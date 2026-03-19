Chuvas provocam 49 ocorrências e deixam Manaus em alerta

Equipes seguem em alerta com risco de novos temporais e uso de escolas como abrigo

Manaus – As fortes chuvas que atingem Manaus nesta quinta-feira (19) já provocaram 49 ocorrências, segundo balanço do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Diante da previsão de continuidade do mau tempo, uma sala de situação foi ativada para coordenar ações emergenciais na capital.

A medida reúne diferentes órgãos municipais, que atuam de forma integrada no monitoramento de áreas de risco e no atendimento à população afetada. As equipes permanecem de sobreaviso, especialmente nas regiões mais atingidas.

Entre as ações adotadas, escolas da rede municipal foram disponibilizadas como abrigos temporários para famílias que precisarem deixar suas casas por conta de alagamentos ou deslizamentos.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam volumes elevados de chuva em diversos pontos da cidade, com destaque para a região do igarapé do Quarenta, que registrou mais de 85 milímetros. Outros bairros também apresentaram índices significativos, aumentando o risco de transtornos.

Além disso, alertas sonoros foram emitidos em áreas vulneráveis como medida preventiva. A orientação é que moradores fiquem atentos aos sinais de risco e busquem locais seguros em caso de emergência.

O atendimento da Defesa Civil pode ser acionado pelo número 199, disponível 24 horas.

Confira abaixo a lista das unidades disponíveis:

Zona Sul

Escola Municipal João Valente

Cmei Francisco Pereira Da Silva

Jardim Da Infância Casa Da Criança

Escola Municipal Graziela Ribeiro

Cmei Professor José Érico Pereira De Souza

Escola Municipal Vicente De Paula

Cmei Coração De Jesus

Escola Municipal Professora Maria Lira Pereira

Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

Creche Municipal Magdalena Arce Daou

Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol

Escola Municipal Ana Mota Braga

Escola Municipal Anastácio Assunção

Zona Oeste E Centro-Oeste

Escola Municipal Maria Rufina De Almeida

Cmei Hermann Gmeiner

Escola Municipal Nossa Senhora Da Paz

Escola Municipal Pintor Leonardo Da Vinci

Pré-Escolar Marília Barbosa

Escola Municipal Rodolpho Valle

Escola Municipal São Pedro

Creche Municipal Gabriel Corrêa Pedrosa

Escola Municipal Paula Frassinete

Escola Municipal Lírio Do Vale

Escola Municipal Senador Fábio P. De Lucena Bittencourt

Escola Municipal Santo Agostinho

Escola Municipal Padre Raimundo Nonato Pinheiro

Cmei Raimundo Nonato De Aguiar

Escola Municipal Professora Dalvina Silva De Oliveira

Escola Municipal Professora Ana Cristina Aquino De Melo

Cmei Ismail Aziz

Escola Municipal Maria Madalena Corrêa

Zona Leste

Escola Municipal Nossa Senhora Das Graças

Escola Municipal Professor Roberto Dos Santos Vieira

Cmei Poeta Manuel Bandeira

Escola Municipal Professor Rubem Da Silva Peixoto

Escola Municipal São Sebastião

Escola Municipal Inaneide Cunha Marques Costa

Escola Municipal Governador Plínio Ramos Coelho

Zona Norte

Escola Municipal Antísthenes De Oliveira Pinto

Creche Municipal Professora Edith Monteiro Porto

Escola Municipal Aracyllia Oliveira Da Silva Costa

Creche Municipal Maria Do Perpétuo Socorro Trindade

Cmei Poeta Álvares De Azevedo

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Com informações da Assessoria Portal d24am