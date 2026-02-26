Chuvas intensas causam deslizamento e risco de desabamento em Manaus

Chuvas causam seis ocorrências e mobilizam Defesa Civil

Manaus – As fortes chuvas registradas na manhã desta quinta-feira (26) provocaram ao menos seis ocorrências em diferentes zonas de Manaus. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto da Defesa Civil que funciona 24 horas no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Os chamados foram encaminhados às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). As equipes atuam de forma imediata nas áreas afetadas e direcionam outras solicitações às secretarias responsáveis.

Entre as ocorrências relacionadas às chuvas estão uma rachadura na zona Norte, um deslizamento de terra na zona Leste e, na zona Oeste, duas rachaduras, um risco de desabamento e um bueiro aberto.

Atendimento 24 horas

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo Disque 199, serviço disponível 24 horas, com atendimento realizado a partir da sede do CCC.

A administração municipal informou que o sistema atmosférico segue instável e que o monitoramento das condições climáticas continuará, com novas atualizações caso haja mudanças significativas no cenário.

Recomendações

Moradores devem redobrar a atenção durante o período de chuvas intensas, adotando medidas preventivas. Entre as orientações estão evitar o acúmulo de água parada, para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Motoristas também devem reduzir a velocidade ao trafegar por vias molhadas, manter distância segura de outros veículos e evitar áreas alagadas. Quando necessário, a recomendação é buscar rotas alternativas para garantir a segurança.

