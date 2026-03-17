China desbanca Hollywood e lidera bilheterias do cinema em 2026

Quatro dos 10 melhores resultados no ano pertencem a produções de Pequim

China – A indústria cinematográfica vem ganhando novos protagonistas. Se antes Hollywood dominava as bilheterias mundiais, aos poucos esses lugares também vem sendo ocupados pelos chineses.

Segundo o site Box Office Mojo, que compila as bilheterias de filmes lançados em todo o mundo, até esta terça-feira (17), quatro das 10 maiores bilheterias do mundo no ano pertencem a produções lançadas por Pequim.

Pegasus 3 (tradução de Fei Chi Ren Sheng 3; sem título em português) lidera a lista, com US$ 532 milhões. O segundo filme chinês mais bem colocado é Blade of The Guardians (Biao Ren; sem título em português), que aparece em 4º no ranking mundial, com US$ 168 milhões.

Em sétimo aparece Scare Out (Jing Zhe Wu Sheng; sem título em português), com US$ 160 milhões. Já em oitavo está Boonie Bears: The Hidden Protector (Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong; sem título em português), com US$ 139,9 milhões.

Veja o ranking

Pegasus 3 (China; bilheteria de US$ 532 milhões)

O Morro dos Ventos Uivantes (Reino Unido/EUA; US$ 226 milhões)

Pânico 7 (EUA; US$ 117 milhões)

Blade of the Guardians (China; US$ 168 milhões)

Cara de Um, Focinho de Outro (EUA; US$ 165 milhões)

Cabra (EUA; US$ 162 milhões)

Scare Out (China; US$ 160 milhões)

Boonie Bears: The Hidden Protector (China; US$ 139,9 milhões)

Enviar Ajuda (EUA; US$ 93,3 milhões)

O Guardião do Rei (Coreia do Sul; US$ 89 milhões)

Mudança de mercado

Em fevereiro, o faturamento do cinema chinês ultrapassou US$ 970 milhões, contra US$ 938 milhões do americano.

Desde 2020, Pequim já emplacou 15 filmes no top 10 do final de cada ano. Como exemplo disso, em 2025, o filme Ne Zha 2 – O Renascer da Alma bateu recorde com a maior bilheteria para uma animação em todos os tempos.

Na época, a produção superou títulos consagrados da indústria dos Estados Unidos, como Frozen, Divertida Mente e O Rei Leão.

Parte do bom desempenho chinês é explicado por seu mercado interno, que tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. Além disso, o país conta com uma vasta rede de cinemas, com mais de 80 mil salas.

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Do R7 Portal d24am