China desbanca Hollywood e lidera bilheterias do cinema em 2026

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Reprodução/Instagram/@hollywoodsigntrust) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/china-desbanca-hollywood-e-lidera-bilheterias-do-cinema-em-2026/

Quatro dos 10 melhores resultados no ano pertencem a produções de Pequim

China – A indústria cinematográfica vem ganhando novos protagonistas. Se antes Hollywood dominava as bilheterias mundiais, aos poucos esses lugares também vem sendo ocupados pelos chineses.

Segundo o site Box Office Mojo, que compila as bilheterias de filmes lançados em todo o mundo, até esta terça-feira (17), quatro das 10 maiores bilheterias do mundo no ano pertencem a produções lançadas por Pequim.

Pegasus 3 (tradução de Fei Chi Ren Sheng 3; sem título em português) lidera a lista, com US$ 532 milhões. O segundo filme chinês mais bem colocado é Blade of The Guardians (Biao Ren; sem título em português), que aparece em 4º no ranking mundial, com US$ 168 milhões.

Em sétimo aparece Scare Out (Jing Zhe Wu Sheng; sem título em português), com US$ 160 milhões. Já em oitavo está Boonie Bears: The Hidden Protector (Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong; sem título em português), com US$ 139,9 milhões.

Veja o ranking

Pegasus 3 (China; bilheteria de US$ 532 milhões)
O Morro dos Ventos Uivantes (Reino Unido/EUA; US$ 226 milhões)
Pânico 7 (EUA; US$ 117 milhões)
Blade of the Guardians (China; US$ 168 milhões)
Cara de Um, Focinho de Outro (EUA; US$ 165 milhões)
Cabra (EUA; US$ 162 milhões)
Scare Out (China; US$ 160 milhões)
Boonie Bears: The Hidden Protector (China; US$ 139,9 milhões)
Enviar Ajuda (EUA; US$ 93,3 milhões)
O Guardião do Rei (Coreia do Sul; US$ 89 milhões)

Mudança de mercado

Em fevereiro, o faturamento do cinema chinês ultrapassou US$ 970 milhões, contra US$ 938 milhões do americano.

Desde 2020, Pequim já emplacou 15 filmes no top 10 do final de cada ano. Como exemplo disso, em 2025, o filme Ne Zha 2 – O Renascer da Alma bateu recorde com a maior bilheteria para uma animação em todos os tempos.

Na época, a produção superou títulos consagrados da indústria dos Estados Unidos, como Frozen, Divertida Mente e O Rei Leão.

Parte do bom desempenho chinês é explicado por seu mercado interno, que tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. Além disso, o país conta com uma vasta rede de cinemas, com mais de 80 mil salas.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.