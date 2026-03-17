China desbanca Hollywood e lidera bilheterias do cinema em 2026

Quatro dos 10 melhores resultados no ano pertencem a produções de Pequim
China – A indústria cinematográfica vem ganhando novos protagonistas. Se antes Hollywood dominava as bilheterias mundiais, aos poucos esses lugares também vem sendo ocupados pelos chineses.
Segundo o site Box Office Mojo, que compila as bilheterias de filmes lançados em todo o mundo, até esta terça-feira (17), quatro das 10 maiores bilheterias do mundo no ano pertencem a produções lançadas por Pequim.
Pegasus 3 (tradução de Fei Chi Ren Sheng 3; sem título em português) lidera a lista, com US$ 532 milhões. O segundo filme chinês mais bem colocado é Blade of The Guardians (Biao Ren; sem título em português), que aparece em 4º no ranking mundial, com US$ 168 milhões.
Em sétimo aparece Scare Out (Jing Zhe Wu Sheng; sem título em português), com US$ 160 milhões. Já em oitavo está Boonie Bears: The Hidden Protector (Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong; sem título em português), com US$ 139,9 milhões.
Veja o ranking
Pegasus 3 (China; bilheteria de US$ 532 milhões)
O Morro dos Ventos Uivantes (Reino Unido/EUA; US$ 226 milhões)
Pânico 7 (EUA; US$ 117 milhões)
Blade of the Guardians (China; US$ 168 milhões)
Cara de Um, Focinho de Outro (EUA; US$ 165 milhões)
Cabra (EUA; US$ 162 milhões)
Scare Out (China; US$ 160 milhões)
Boonie Bears: The Hidden Protector (China; US$ 139,9 milhões)
Enviar Ajuda (EUA; US$ 93,3 milhões)
O Guardião do Rei (Coreia do Sul; US$ 89 milhões)
Mudança de mercado
Em fevereiro, o faturamento do cinema chinês ultrapassou US$ 970 milhões, contra US$ 938 milhões do americano.
Desde 2020, Pequim já emplacou 15 filmes no top 10 do final de cada ano. Como exemplo disso, em 2025, o filme Ne Zha 2 – O Renascer da Alma bateu recorde com a maior bilheteria para uma animação em todos os tempos.
Na época, a produção superou títulos consagrados da indústria dos Estados Unidos, como Frozen, Divertida Mente e O Rei Leão.
Parte do bom desempenho chinês é explicado por seu mercado interno, que tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. Além disso, o país conta com uma vasta rede de cinemas, com mais de 80 mil salas.
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Do R7 Portal d24am