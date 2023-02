Cetam abre vagas para cursos de qualificação profissional para o interior

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições para 7.520 vagas em cursos de qualificação profissional, exclusivamente, para o interior do estado. Essa é a terceira oferta do calendário de 2023, realizada pelo Cetam. As inscrições, on-line, estarão abertas das 6h do desta quinta-feira (16), até às 23h59 do dia 22 de fevereiro.

É importante destacar que o edital com todas as informações já está disponível no link. O Cetam reforça que o candidato leia atentamente o edital para sanar todas as dúvidas e verificar os cursos ofertados.

Outra orientação é que os candidatos, que ainda não tenham participado de nenhum processo de seleção do Cetam, façam seu cadastro no Portal do Candidato com antecedência, pois esse processo agiliza a inscrição.

Ao acessar o link o candidato vai encontrar links para o Portal do Candidato e também para o Portal de Inscrição. Basta clicar no link do Portal do Candidato e seguir os passos descritos no site que é altamente intuitivo.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/cetam-abre-vagas-para-cursos-de-qualificacao-profissional-para-o-interior/