Cemitérios de Manaus terão programação especial no Dia de Finados; veja horários e locais

Programação começa neste sábado (1º), Dia de Todos os Santos. No domingo (2), todos os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h.

Os cemitérios públicos de Manaus terão programação especial neste domingo (2), Dia de Finados, com missas, cultos e ações religiosas em diferentes horários. As atividades serão realizadas nos dez campos-santos da capital e também em cemitérios da zona rural.

Recomenda-se que o uso de velas seja feito preferencialmente no cruzeiro central dos cemitérios, para preservar as áreas e evitar acidentes.

programação começa neste sábado (1º), Dia de Todos os Santos, com a inauguração da Praça do Anjo da Esperança, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste. O espaço homenageia vítimas da pandemia da Covid-19 e profissionais da saúde que atuaram na linha de frente.

No domingo, todos os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h. Igrejas e grupos missionários conduzirão celebrações religiosas ao longo do dia. Confira os horários:

Programação nos cemitérios da capital

São João Batista: 7h, 9h, 10h, 11h, 13h, 15h e 17h

Santa Helena: 8h, 10h, 15h, 17h e 18h

São Francisco: 7h, 9h, 17h e 18h

Piedade: 8h e 10h

Santo Alberto: 8h, 14h e 16h

Nossa Senhora Aparecida: das 7h às 18h, com missas às 7h, 8h, 10h, 12h e 18h; cultos às 7h e 17h

Programação na zona rural

São José do Jatuarana

Nossa Senhora do Carmo

Nossa Senhora da Conceição das Lajes

Santa Joana do Puraquequara

As celebrações nesses locais serão conduzidas por lideranças religiosas locais e grupos missionários.

amazonianarede

Por g1 AM Portal d24am