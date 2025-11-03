Cemitérios de Manaus terão programação especial no Dia de Finados; veja horários e locais

Programação começa neste sábado (1º), Dia de Todos os Santos. No domingo (2), todos os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h.
Os cemitérios públicos de Manaus terão programação especial neste domingo (2), Dia de Finados, com missas, cultos e ações religiosas em diferentes horários. As atividades serão realizadas nos dez campos-santos da capital e também em cemitérios da zona rural.
Recomenda-se que o uso de velas seja feito preferencialmente no cruzeiro central dos cemitérios, para preservar as áreas e evitar acidentes.
programação começa neste sábado (1º), Dia de Todos os Santos, com a inauguração da Praça do Anjo da Esperança, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste. O espaço homenageia vítimas da pandemia da Covid-19 e profissionais da saúde que atuaram na linha de frente.
No domingo, todos os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h. Igrejas e grupos missionários conduzirão celebrações religiosas ao longo do dia. Confira os horários:
Programação nos cemitérios da capital
São João Batista: 7h, 9h, 10h, 11h, 13h, 15h e 17h
Santa Helena: 8h, 10h, 15h, 17h e 18h
São Francisco: 7h, 9h, 17h e 18h
Piedade: 8h e 10h
Santo Alberto: 8h, 14h e 16h
Nossa Senhora Aparecida: das 7h às 18h, com missas às 7h, 8h, 10h, 12h e 18h; cultos às 7h e 17h
Programação na zona rural
São José do Jatuarana
Nossa Senhora do Carmo
Nossa Senhora da Conceição das Lajes
Santa Joana do Puraquequara
As celebrações nesses locais serão conduzidas por lideranças religiosas locais e grupos missionários.
amazonianarede
Por g1 AM Portal d24am