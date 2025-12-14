Casos de raiva animal são confirmados após morte de bezerros no interior do AM

Adaf adotou medidas sanitárias em propriedade de Presidente Figueiredo; não há risco para outros animais.

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) confirmou dois casos de raiva animal em herbívoros na zona rural de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Os casos envolvem dois bezerros que faziam parte de um rebanho no ramal Canoas.

Após a morte dos animais, amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen), que identificou a presença do vírus da raiva.

Após a confirmação, a Adaf adotou medidas de controle sanitário, incluindo a vacinação preventiva da propriedade.

Fábio Trindade Gonçalves, médico veterinário da Adaf, explicou que o foco da doença foi controlado e destacou a postura do produtor, que seguiu as orientações da agência desde a fase de suspeita.

“A propriedade onde ocorreu a situação já foi vacinada. Os animais já tinham sido vacinados, inclusive, e vale destacar a postura do produtor, que seguiu as orientações desde quando ainda era apenas uma suspeita”, disse Fábio.

A descoberta gerou preocupação entre os trabalhadores da região. Erison Sena da Silva, vaqueiro local com anos de experiência, afirmou que é a primeira vez que presencia casos de raiva no município.

“Ficamos preocupados porque às vezes somos pegos desprevenidos. Nem todos têm a vacina. A preocupação é se prevenir para que a doença não chegue onde está o rebanho. Aqui em Presidente Figueiredo é a primeira vez que vejo essa doença aparecer”, relatou Erison.

A Adaf garante que não há risco de contaminação para outros animais no município, que tem um rebanho estimado em 12 mil cabeças de gado.

No entanto, a principal preocupação da agência no momento é a falta de vacinas contra a raiva animal no Amazonas, com previsão de chegada das doses na próxima semana.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus