Caso de gripe aviária em aves domésticas é confirmado em Mato Grosso

Mato Grosso – O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, no sábado (7), mais um caso de gripe aviária em aves de subsistência. O registro foi feito no município de Campinápolis, em Mato Grosso.

De acordo com a pasta, o Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade. Neste domingo (8), começaram a ser feitas as medidas de erradicação e as ações de vigilância no raio de 10 km ao redor do foco. Segundo o ministério, não há granjas próximas ao local.

Este é o quarto caso confirmado de gripe aviária em aves domésticas. Os outros foram detectados em Bonito (MS), Maracajá (SC) e Serra (ES). Também foram confirmados 167 casos em aves silvestres. Nenhum desses casos afeta as exportações brasileiras e nem o período de 28 dias de vazio sanitário após a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária em uma granja.

No momento, 10 investigações em casos suspeitos estão em andamento.

