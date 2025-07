Cansados de esperar pela Prefeitura, moradores instalam limitador em Manaus

Um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagem mostra uma carreta presa no limitador

Manaus- Moradores resolveram fazer o trabalho que seria de responsábilidade da Prefeitura de Manaus e instalaram um limitador de altura para inibir o trânsito de carretas na rua das Águias, bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Não há informação sobre a altura do limitador.

De acordo com os moradores, a grande trafegabilidade de veículos pesados no local vem ocasionando transtornos na rua e por isso, resolveram instalar um limitador de altura que seria de responsabilidade do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus. No local também há uma lombada pintada de amarelo para evitar que veículos trafeguem em alta velocidade.

Um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagem mostra uma carreta presa no limitador. Vale destacar que limitadores de altura são dispositivos instalados em pontos específicos para impedir a passagem de veículos que excedam uma altura máxima permitida. O objetivo da medida é proteger estruturas, como pontes, viadutos, túneis e edifícios, de danos causados por veículos altos que tentam passar por eles.

A Equipe do D24AM solicitou uma nota a respeito do caso para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am