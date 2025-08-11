Caminhão desgovernado atinge casa na Zona Norte de Manaus

Durante o impacto, uma criança que estava dentro do imóvel sofreu ferimentos leves e foi atendida no local.

Um caminhão desgovernado atingiu uma casa na rua Vasco de Ataíde, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (11). Uma criança ficou ferida.

Segundo a Prefeitura de Manaus, o veículo perdeu força ao tentar subir uma ladeira e voltou de ré, colidindo com a residência.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para isolar a área e garantir a segurança até a retirada do caminhão, que está sendo feita pela empresa responsável pelo veículo. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar apoio na ocorrência.

Por g1 AM