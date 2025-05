Caminhão com madeira ilegal é multado em R$ 3.600 no Iranduba

Motorista não contava com o Documento de Origem Florestal da carga

Manaus – Um caminhão que transportava 12 st (estéreos) de lenha sem o Documento de Origem Florestal (DOF) foi apreendido durante uma ação de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar, na tarde de terça-feira (20), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O responsável pelo transporte afirmou não possuir a documentação exigida, o que resultou na apreensão da carga e do veículo. Também foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 3.600.

Para o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, a ação demonstra o compromisso do órgão com o combate às irregularidades ambientais. “Nosso foco é impedir que crimes ambientais se consolidem. Essa operação reflete a importância da atuação conjunta com as forças de segurança para assegurar que a legislação seja cumprida”, afirmou.

O coordenador da Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa), Marcelo Barroncas, reforçou que o transporte de produtos florestais sem DOF é crime. “Essa prática é uma das principais ameaças ao controle dos recursos naturais. A fiscalização será cada vez mais estratégica e contínua”, disse.

O responsável terá 20 dias para quitar a multa ou apresentar defesa, conforme estabelece o Decreto Federal nº 6.514/2008.

O Ipaam informa que denúncias podem ser feitas diretamente à Gerência de Fiscalização Ambiental pelo WhatsApp (92) 98557-9454. As operações seguirão em diferentes regiões do Estado para coibir atividades ilegais e proteger o meio ambiente.

