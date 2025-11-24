Café vira aposta no interior do AM e multiplica ganhos de agricultores com cultivo sustentável

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Café avança no interior do AM e garante renda muito maior a produtores familiares — Foto: Michel Castro, da Rede Amazônica

Agricultores de Silves e Itapiranga trocam cultivos tradicionais pelo café, que rende mais e recupera áreas degradadas.

Produtores rurais de Silves e Itapiranga, a cerca de 300 km de Manaus, estão substituindo cultivos tradicionais da agricultura familiar pelo café, impulsionados pela maior rentabilidade e pelo beneficiamento do fruto.

Em uma região onde a floresta predomina, o cultivo de café vem ocupando áreas antes degradadas e crescendo rapidamente. Em Silves, o número de cafeicultores passou de 9 para 34 em dois anos.

Paula de Assunção é uma das agricultoras que migrou para a nova cultura após perceber que cultivos como banana e melancia geravam muito trabalho e pouca renda.

Ela conta que, enquanto a melancia rendia cerca de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil, uma saca de café torrado e beneficiado pode chegar a R$ 4 mil. “Hoje é muito gratificante ter o meu café e ver o valor lá em cima”, disse.

A colheita é feita de forma colaborativa entre os produtores, que preservam os frutos verdes e recolhem apenas os maduros. Todas as etapas ocorrem em áreas que passaram por recuperação ambiental.

Roque Pereira, pioneiro na produção de café no Amazonas e presidente da associação local, destaca que o cultivo é orgânico e integrado à floresta.

Segundo ele, o consumidor “paga pela floresta em pé” ao escolher um café sem agrotóxicos e produzido de forma sustentável.

Depois da colheita, o café passa por secagem e seleção. O beneficiamento — torra e moagem — é compartilhado entre os agricultores, o que aumenta ainda mais a renda.

Roque explica que o produto tem valor de commodity e pode ser armazenado por até três anos sem perda de qualidade.

A migração para o café tem sido possível com assistência técnica e investimentos em infraestrutura, mudas, irrigação e manejo, ofertados pela parceria com a iniciativa privada.

De acordo com Elizabeth Telles, o objetivo inicial era recuperar áreas degradadas e criar oportunidades de renda: “Foi isso que a gente conseguiu”.

A primeira colheita do projeto agroflorestal rendeu 160 sacas de 60 quilos de café robusta, quase 10 toneladas, que devem abastecer principalmente o mercado local.

João Maria Diocleciano, engenheiro agrônomo da Embrapa, destaca que o produto é um “robusta amazônico”, mais adaptado às condições de baixa altitude da região e com o dobro de cafeína do arábica.

Entre os novos produtores estão Iara da Silva e Antônio Sousa, que aprenderam todas as técnicas desde o início. Eles afirmam que a mudança representa futuro e dignidade para a família.

“É um trabalho gostoso, porque a gente vê o esforço aplicado. Eu fico sonhando olhando para os pés de café e agradecendo a Deus pela chance de dar algo melhor para as minhas filhas”, disse Iara, emocionada.

Por Ruthiene Bindá, Rede Amazônica

