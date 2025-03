Caçamba atinge fiação elétrica, derruba poste e trecho da Avenida Macéio é interditado

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28). Caçamba transitava pela avenida quando se enroscou em fios de alta tensão, que foram puxados pelo veículo e caíram sobre carro. Ninguém ficou ferido.

Uma caçamba se prendeu na fiação elétrica, derrubou um poste e interditou um trecho da Avenida Maceió, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28), próximo ao local onde está sendo realizada uma obra na rede de drenagem profunda sob a via.

De acordo com informações obtidas pelo g1, a caçamba pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura de Manaus na obra. Durante a manobra do veículo, o basculante atingiu os fios de alta tensão. Com a força, o poste que sustentava os fios cedeu e caiu em cima de um veículo que passava pelo local. Ninguém ficou ferido.

“Estava trânsito, eu estava me realocando para a loja (trabalho). Foi um susto, não esperava, ainda bem que não caiu um pouco antes, porque teria sido uma fatalidade, nem vivo eu teria saído” explicou o motorista do carro atingido, identificado como Joel.

Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que a empresa responsável pela caçamba irá arcar com todos os danos materiais e que a concessionária de energia elétrica foi acionada para avaliar a situação e definir as providências necessárias.

As obra em uma antiga rede de drenagem ocorrem no outro sentido da via e devem durar até 5 de março.

“De três em três meses essa via está afundando, então faremos a recomposição dessa rede de drenagem. Serão 200 metros de drenagem, com tubos de uma tecnologia mais avançada. A nossa rede é muito antiga, com tubos que não possuem nem ferros, e esses tubos desanelam. São encaixados um no outro”, disse o prefeito David Almeida.

Devido ao acidente e as obras, ambos os sentidos da via foram interditados. A previsão é de que o trecho onde o poste caiu deva ser liberado por volta das 16h desta sexta. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) orientam motoristas no local.

amazonianarede

Por g1 AM