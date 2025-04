Brasileiro Hugo Calderano se torna campeão mundial de Tênis de Mesa

Hugo derrotou por 4 sets a 1 o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, neste domingo (20) de Páscoa

Brasil – Hugo Calderano é campeão mundial de tênis de mesa. Neste domingo (20), o brasileiro derrotou por 4 sets a 1 o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, e se tornou o ganhou a Copa do Mundo da categoria.

Esta foi a primeira vez que um atleta da categoria nascido nas Américas chegou à decisão e, agora, ganhou o título.

O retrospecto do brasileiro contra o número um do mundo era favorável. Antes da vitória deste domingo, os atletas haviam se enfrentado em uma oportunidade, no WTT Contender Durban 2023, na África do Sul. Nesta ocasião, Calderano superou o rival por 3 a 2 nas quartas de final e garantiu o título da competição.

O maior mesa-tenista brasileiro teve uma trajetória impecável nesta competição. Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e também deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. O melhor desempenho dele na Copa do Mundo ITTF, foi em 2019, ao chegar nas quartas de final.

Calderano na final

A grande final foi decidida nos detalhes, com os adversários se estudando desde o início. No primeiro set, o chinês conseguiu abrir vantagem e venceu por 11 a 6, mesmo com Hugo Calderano tentando equilibrar as ações.

No segundo set, Calderano conseguiu trazer o jogo para ele e abriu uma vantagem de quatro pontos. Quando Lin Shidong esboçou uma reação, o brasileiro empatou o duelo vencendo por 11 a 7. A terceira parcial foi disputada ponto a ponto, com Hugo virando o duelo ao fechar em 11 a 9.

O quarto set teve o mesmo cenário do anterior, equilibrado no início e com vitória do brasileiro no final. Calderano chegou a abrir seis pontos de vantagem e vibrou com a vitória por 11 a 4. No quinto e último set, o chinês pediu tempo e tentou equilibrar as ações, após sair perdendo por 3 a 1. No final, Hugo Calderano fez história e garantiu o título inédito ao bater o número 1 do mundo por 11 a 5.

