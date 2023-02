Brasileira é presa na Indonésia e corre risco de pena de morte

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa em flagrante com quase três quilos de cocaína no Aeroporto de Bali, na Indonésia, em 31 de dezembro. Na sexta-feira (27), ela foi indiciada por tráfico internacional de drogas.

A Indonésia é conhecida por ser um dos países com leis antidrogas mais rigorosas do mundo. As penas podem variar de prisão perpétua a morte por fuzilamento, por isso a família está realizando uma “vaquinha” para pagar um especialista em direito internacional.

No final de dezembro, Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, saiu da periferia de Belém com destino a Florianópolis. Em terras catarinenses, ela foi aliciada por uma quadrilha. Como ela é amante do surfe, os criminosos ofereceram aulas do esporte na ilha paradisíaca em troca do transporte de uma mala.

À Record TV, o advogado da jovem afirmou que ela não sabia o que seria transportado na bagagem. Quando ela chegou no Aeroporto Internacional de Bali, foi pega de surpresa e presa em flagrante com 2,5 quilos de droga.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta, informou que tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência aos familiares de Manuela Vitória.

A Polícia Federal também afirmou que vai investigação a quadrilha responsável pelo aliciamento da jovem em Florianópolis.

Diário 24h AM

https://d24am.com/mundo/brasileira-e-presa-na-indonesia-e-corre-risco-de-pena-de-morte/