Brasil estreia com vitória no Mundial de Beach Soccer

Seleção brasileira derrotou El Salvador por 3 a 1

Seicheles – O Brasil estreou, nesta sexta-feira (2) em Seicheles, no Mundial de Beach Soccer. E a partida inaugural da seleção brasileira, disputada na Paradise Arena, em Victoria, não poderia ser melhor, pois terminou com uma vitória de 3 a 1 sobre El Salvador.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio somou os três primeiros pontos na classificação do Grupo D da competição, que também conta com Omã e Itália. E os italianos são o próximo desafio dos brasileiros, em partida que será disputada a partir das 12h (horário de Brasília) do próximo domingo (4).

A vitória do Brasil nesta sexta foi construída com gols de Rodrigo, Thanger e Lucão. “Por se tratar de uma estreia, já sabíamos que ia ser difícil, mas conseguimos manter a tranquilidade, independente de a partida estar com um gol de diferença ou empatada. Isso mostra a nossa força, o nosso nível de concentração e, graças a Deus, conseguimos abrir no final e sair com os três pontos, que é muito importante nessa estreia”, declarou o pivô Rodrigo, que é o capitão da seleção brasileira.

amazonianarede

Agência Brasil Portal d24am