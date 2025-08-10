Brasil é ouro no remo nos Jogos Pan-americanos Júnior

Daniel Passold e João Ferreira vencem Double Skiff masculino

Japão- O Brasil é ouro nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção, no Paraguai. No remo, Daniel Passold e João Ferreira venceram, neste domingo (10), a disputa no Double Skiff masculino. A modalidade abriu o quadro de medalhas verde-amarelo.

Kayki Siqueira e Miguel Marques garantiram o bronze no Dois Sem e a equipe do Oito Com masculino conquistou a prata.

Os jogos começaram nesse sábado e seguem até 23 de agosto.Cerca de quatro mil atletas até 23 anos, de 41 países, disputam 42 modalidades. A delegação brasileira conta com 363 atletas. Desses, 284 têm apoio do programa Bolsa Atleta. O valor investido pelo Governo Federal ultrapassa a casa dos 16 milhões de reais.

Os Jogos marcam o início do novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. O Brasil busca manter a hegemonia no continente.

Na edição anterior, na Colômbia, o Brasil foi campeão do quadro de medalhas, com 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes, totalizando 164 medalhas.

amazonianarede

Agência Brasil Portal d24am