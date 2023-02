O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou as expectativas de crescimento para a economia global e afirma que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil avançou mais do que o da China em 2022. A projeção, no entanto, só será confirmada no dia 2 de março, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o resultado consolidado da soma de bens e serviços finais produzidos no Brasil ao longo do ano passado.

Conforme as estimativas do Fundo Monetário, a economia nacional cresceu 3,1% em 2022, contra expansão de 3% da atividade chinesa, o menor crescimento do país asiático em quase 50 anos, e de 2% dos Estados Unidos, conforme dados já oficializados.

Na análise entre todos os mercados emergentes e em desenvolvimento, as taxas de crescimento de Brasil e China são inferiores à média de 3,9% estimada para o ano passado. Entre os países desenvolvidos, o avanço projetado é menor, de 2,7%. Já para todo o planeta, a estimativa é de 3,4%.

Para 2023 e 2024, no entanto, as projeções do FMI mostram que o Brasil vai amargar dois anos de baixo desenvolvimento, com altas de, respectivamente, 1,2% e 1,5%. Na China, os crescimentos previstos são de 5,2% e 4,5%, respectivamente.

Diário 24h AM

https://d24am.com/economia/brasil-cresce-mais-do-que-a-china-e-os-eua-em-2022-estima-fmi/