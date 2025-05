Brasil confirma favoritismo e conquista o hepta na Copa de futebol de areia

Neste domingo (11), após um terceiro período dramático, o Brasil pintou o sete, ao confirmar o favoritismo e conquistar o heptacampeonato da Copa do Mundo de futebol de areia. O triunfo foi sobre Belarus, por 4 a 3, em Seychelles. Artilheiro da Seleção no torneio, com sete gols, Rodrigo marcou duas vezes na final, inclusive o que decretou o título.

– Não estou aqui para falar da atuação do Rodrigo, mas do Brasil. Muito difícil passar uma copa inteira sofrendo poucos gols, como a gente. Gratidão a Deus – disse o artilheiro do Brasil no torneio, em entrevista ao Sportv. Rodrigo também foi eleito o melhor do torneio.

Mauricinho fez côro com o amigo:

– Mérito de todo o grupo pela entrega, determinação, por respeitar todo adversário. Esse título não é só de nós, mas de todo o povo brasileiro. Somos profissionais e buscamos sempre o melhor dentro de campo.

‘Faz o pix, presidente’

Em seguida, ainda na entrevista, ao lado do amigo, que ele conheceu na Ladeira do Tabajaras, no Rio, Mauricinho mandou um recado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues:

– Faz o pix, presidente!

A primeira edição do torneio foi em 2005, com o título da França, no Rio de Janeiro. A primeira conquista do Brasil foi em 2006. Depois, o país ganhou também em 2007, 2008, 2009, 2017, 2024 e, agora, em 2025.

Com três conquistas (2011, 2013 e 2021), a Rússia é a segunda maior vencedora no torneio. Com duas, em 2015 e 2019, Portugal aparece em terceiro.

Na campanha até a final, o Brasil ganhou as cinco partidas, marcou 26 gols e sofreu apenas cinco.

Como foi a final

O Brasil começou a decsião indo pra cima, e Lucão fez 1 a 0 após ótima assistência, de bicicleta, de Filipe, logo aos dois minutos. A seleção adversária não se intimidou, e Novikau empatou quatro minutos depois, após rebote do goleiro Bobô. A Seleção de Marco Octávio só não terminou à frente no placar o primeiro período porque parou no goleiro Avgustov, que fez ótimas defesas. Numa delas, em chute à queima-roupa de Rodrigo.

Pois, no início do segundo período, o camisa 9 do Brasil se redimiu, marcando seu sexto gol na Copa. Em seguida, Catarino, com um belo chute de longe, fez o terceiro do Brasil e também chegou ao sexto gol no torneio.

Brasil leva susto no terceiro período no futebol de areia

Sem sustos, a Seleção administrava a vitória parcial por 3 a 1, até que, a sete minutos do fim do jogo, Belarus fez mais um. O gol foi de Bryshtsel, artilheiro da competição. Agora, com 10 gols. Em seguida, de pênalti, os azarões chegaram ao empate, novamente com o principal goleador do torneio. O Brasil voltou a pressionar e parou novamente em Avgustov. Até que Rodrigo, a dois minutos do fim, fez mais um para a Seleção. Mauricinho ainda desperdiçou ótima chance, a menos de um minutos para o término da final. Acabou não fazendo diferença, porque a festa foi, mais uma vez, da Seleção Brasileira.

Também neste domingo, Portugal derrotou Senegal por 3 a 2 e conquistou o terceiro lugar da Copa. Gadiaga (contra), Coimbra e André Lourenço marcaram para a equipe europeia, enquanto Fall e Diagne descontaram.

amazonianarede

Lance!