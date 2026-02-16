Bombeiros encontram corpo durante buscas por desaparecidos de naufrágio no Encontro das Águas em Manaus

Não há confirmação de que o corpo encontrado seja de um dos sete passageiros desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrou, nesta segunda-feira (16), o corpo de uma pessoa durante as buscas pelos sete desaparecidos no naufrágio da lancha no Encontro das Águas, em Manaus. Não há confirmação de que o corpo encontrado seja de um dos sete passageiros desaparecidos.

A lancha de transporte Lima de Abreu XV, da empresa Lima de Abreu Navegações, naufragou na sexta-feira (13), após sair de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte. Duas pessoas morreram, sendo uma criança e uma jovem de 22 anos. Sete seguem desaparecidas. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas com vida, segundo os Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o corpo foi localizado no Rio Amazonas e está sendo levado para a base fluvial da corporação, no Porto de Manaus. Em seguida, será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Equipes do Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil seguem procurando pelos desaparecidos no naufrágio da lancha. A embarcação foi localizada a cerca de 50 metros de profundidade, e as buscas envolvem mergulhadores, embarcações, drones e voos aéreos.

A operação é considerada difícil devido às fortes correntes e às mudanças de direção do encontro entre os rios Negro e Solimões, que complicam a varredura e a localização de possíveis vítimas.

“Fatores hidrodinâmicos do Encontro das Águas interferem muito nas operações de busca. Nós temos mudanças de direcionamento das correntes de arrasto, principalmente do Rio Solimões, que tem uma correnteza mais forte. Nós temos diferença de densidade de temperatura no Encontro das Águas. A profundidade é muito grande também. Isso é um complicador para as operações”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Muniz.

O coronel informou ainda que o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) do Estado de São Paulo enviou reforço para apoiar nas buscas pelos desaparecidos. A equipe é composta por seis bombeiros militares, incluindo um capitão.

O acidente

O naufrágio ocorreu por volta das 12h30 de sexta-feira (13). Vídeos obtidos pela Rede Amazônica mostram várias pessoas na água, inclusive crianças, em cima de botes salva-vidas, enquanto aguardavam socorro. As imagens também registram embarcações próximas tentando auxiliar no resgate das vítimas.

Uma passageira que ficou à deriva relatou em vídeo que havia alertado o condutor da lancha para diminuir a velocidade devido ao banzeiro (ondas turbulentas características da região). No registro, gravado enquanto ela estava à deriva, a mulher afirma: “falei para ir devagar”.

O comandante da lancha, foi preso em flagrante no porto da capital, onde se encontrava com outros sobreviventes. Após o pagamento de fiança, foi colocado em liberdade e responderá por homicídio culposo. A Justiça solicitou prisão preventiva do piloto ainda no sábado (14).

A Marinha do Brasil informou que mantém equipes nas buscas pelo naufrágio da embarcação Lima de Abreu XV. Segundo o Comando do 9º Distrito Naval, foram empregadas uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste, uma embarcação do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e duas lanchas da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental.

De acordo com a Marinha, as buscas continuam tanto na área do acidente quanto nas margens dos rios, com apoio de embarcações e mergulhadores. A corporação informou ainda que coletou dados dos sobreviventes para ajudar nas buscas e na apuração do caso.

