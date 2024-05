Bomba: Mbappé pagou para torcida organizada do PSG vaiar Neymar em campo, afirma jornalista

Bomba no Paris Saint-Germain. A rivalidade entre Kylian Mbappé e Neymar ganhou mais um capítulo. Neste domingo (12), segundo o jornalista Romain Molina, o atacante francês teria pago para os Ultras (torcida organizada) do PSG vaiarem o brasileiro durante suas partidas.

O dono do time parisiense, Nasser Al-Khelaifi, montou, na temporada 2021/22, o trio de ataque formado por Mbappé, Neymar e Messi, entretanto, não deu certo. Os campeonatos internacionais não foram conquistados e as relações internas foram desgastadas.

O francês e o brasileiro publicamente não se gostam, apesar da dupla atuar bem em campo. Recentemente, o ex-camisa 10 do Paris, hoje no Al-Hilal, comentou ‘Baba ovo de gringo’ em uma publicação que elogiava Kylian.

Depois de Messi e Neymar, Mbappé se despede do PSG em junho deste ano, com o encerramento do contrato, e tem o Real Madrid como provável destino para a próxima temporada.

amazonianarede

Lance!