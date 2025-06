Bolo de pote: adolescente que envenenou amiga pode ser detida por 3 anos

Ana Luiza morreu após comer um bolo de pote que foi enviado como uma encomenda para sua casa

São Paulo – Após ter confessado que colocou arsênico em um bolo de pote que causou a morte de Ana Luiza de Oliveira Neves, 17, a suspeita, que também é uma adolescente de 17 anos, é considerada penalmente inimputável sob a lei brasileira, estando sujeita às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ana Luiza morreu no último domingo (1º) após comer um bolo de pote que foi enviado como uma encomenda para sua casa. As investigações apontam que a causa aparente da morte da jovem foi uma intoxicação alimentar.

A polícia está a espera do laudo toxicológico que vai apontar se o bolo de pote estava envenenado. Ainda conforme as invetsigações, o motivo da suspeita ter colocado veneno no bolo foi “raiva e ciúmes”.

Por ter menos de 18 anos, a Justiça aceitou o pedido de apreensão da adolescente e ela se encontra detida. O caso agora está sob acompanhamento da Vara da Infância e Juventude.

Diante da gravidade do ato infracional que resultou em morte, a medida socioeducativa mais severa prevista pelo ECA é a internação. Essa medida, que representa a privação de liberdade, só pode ser aplicada em situações como casos de grave ameaça ou violência contra a pessoa.

A internação não tem prazo fixo no início, mas deve ser reavaliada a cada seis meses. No entanto, o tempo máximo de cumprimento é de três anos, com liberação compulsória ao atingir 21 anos de idade, independentemente do tempo restante da medida.

Em depoimento à Polícia Civil, a jovem que confessou o envenenamento afirmou estar enfrentando problemas psicológicos e demonstrou arrependimento pelo ato cometido.

