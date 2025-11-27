Boi Caprichoso abre temporada de shows para turistas internacionais

Além de promover a cultura local, a temporada gera renda direta para músicos, artistas, dançarinos e profissionais do setor, fortalecendo a cadeia artística

Manaus – O Boi Caprichoso abriu, nesta quarta-feira (26), a temporada de apresentações para turistas que chegam a Parintins em navios transatlânticos. O show inaugural ocorreu no Parintins Convention Center para os visitantes do MS Insignia, que trouxe 597 passageiros e 390 tripulantes, totalizando 987 turistas.

A superprodução reuniu elenco de itens oficiais e substitutos, Troup, CDC, figurinos e alegorias que evidenciam a força da arte parintinense. Além de promover a cultura local, a temporada gera renda direta para músicos, artistas, dançarinos e profissionais do setor, fortalecendo a cadeia artística.

O conselheiro de arte e diretor artístico Edwan Oliveira ressaltou a importância da retomada.

“O Caprichoso inicia hoje a temporada 2026 de shows receptivos aos turistas que aportam na cidade. Este é nosso espetáculo de abertura, preparado dentro do nosso padrão artístico. Depois de um período fora da programação, voltamos com força total, com todo o elenco e estrutura cênica, para levantar novamente a bandeira da arte e da cultura do Boi Caprichoso e encantar quem visita Parintins”, disse.

Com a nova temporada, os shows do bumbá impulsionam o turismo e o trabalho de quem vive da arte em Parintins.

