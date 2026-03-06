“Boa governança começa pelo conhecimento”, pontua presidente do TCE-AM na abertura do ano letivo da ECP

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, destacou a importância da formação contínua para a melhoria da gestão pública durante a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP). A solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), na sede da Corte de Contas, em Manaus.

Ao iniciar o pronunciamento, a presidente destacou que a responsabilidade das instituições públicas exige compromisso permanente com transparência e resultados. “Quanto maiores as responsabilidades confiadas às instituições do Estado, maior deve ser o compromisso com a transparência, a integridade e a entrega de resultados aos cidadãos”

Segundo Yara Lins, a abertura do calendário acadêmico da Escola de Contas vai além de um marco institucional. O momento reafirma o entendimento de que a boa governança pública passa pela qualificação constante de servidores e gestores.

Durante o discurso, a presidente também destacou a relevância da programação do evento, afirmando receber com muita honra o corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, convidado para a palestra magna que integrou a abertura do ano letivo da ECP, coordenada pelo conselheiro Júlio Pinheiro, além da entrega de certificados do Mestrado em Direito da Regulação, fruto de parceria entre o TCE-AM, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

A conselheira ressaltou ainda que a atuação moderna dos tribunais de contas não se limita ao caráter sancionador. Para ela, o controle externo também possui dimensão orientadora, preventiva e pedagógica, papel em que a Escola de Contas Públicas tem se consolidado.

“É justamente nessa dimensão que a nossa Escola de Contas Públicas se destaca.”

Ao encerrar, Yara Amazônia Lins afirmou que investir em conhecimento e inovação fortalece o controle externo e contribui para aprimorar a gestão pública no Amazonas.

“Que este novo ano letivo seja, mais uma vez, um espaço de muito aprendizado, de reflexão crítica e de construção de soluções que fortaleçam a governança pública.”

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM