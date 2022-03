‘BBB22’: Jade é ignorada por Arthur durante prova e debocha do ator

Jade e Arthur protagonizaram mais um momento de rivalidade

Durante a prova do líder na noite desta quinta-feira (17), um momento chamou a atenção dos internautas. Vale ressaltar que o último colocado iria direto para a Xepa.

Arthur Aguiar estava ocupando a o último lugar com apenas 50 pontos, quando foi a vez de Jade Picon jogar. No final, ela conseguiu ultrapassar o rival e fugir da punição.

“Pelo menos não vou para a Xepa”, disparou ela dando uma indireta para o cantor.

Jade, então, passou cumprimentando os participantes com um tapinha nas mãos, mas foi ignorada por Arthur.

A influenciadora já falou como enxerga a divisão de grupos da casa: “O VIP é muito mais do que quem vai comer milho e salada e quem vai comer fígado e arroz. É quem vai estar com você na mesa que tem todos os bonequinhos para movimentar o jogo. O VIP é para quem vai conviver com você”, disparou.

eu gosto que a jade e o arthur nem tentam disfarçar que não se dão bem.

