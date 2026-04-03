Banda Carrapicho é reconhecida como patrimônio cultural do Amazonas

Medida considera a importância do grupo para a cultura popular amazonense e sua projeção no Brasil e no exterior.

A banda Carrapicho foi reconhecida como patrimônio cultural do Amazonas pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A lei foi publicada no Diário Oficial Eletrônico na quarta-feira (1º) e já está em vigor.

A medida considera a importância do grupo para a cultura popular amazonense e sua projeção no Brasil e no exterior.

Segundo o texto, o reconhecimento inclui tanto o patrimônio material quanto o imaterial da banda. Entre os itens materiais estão discos, prêmios, figurinos e registros históricos. Já o aspecto imaterial abrange a produção musical do grupo, marcada pela mistura de ritmos e pela popularização da toada de boi-bumbá.

A banda Carrapicho ganhou destaque nacional e internacional nos anos 1990, com o sucesso “Tic Tic Tac”, que levou a sonoridade amazônica a diversos países. O grupo se consolidou como um dos principais responsáveis por difundir o ritmo do boi-bumbá fora da região Norte, tornando-se referência da música popular brasileira com raízes amazônicas.

A lei foi promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e passou a valer na data da publicação.

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Por g1 AM — Manaus