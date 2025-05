Balsa para porto provisório chega a Borba e deve entrar em operação dia 15

A balsa deve garantir, ainda que provisoriamente, o embarque e desembarque de mercadorias e o tráfego de passageiros

Manaus – Chegou ao Amazonas a balsa provisória que irá atender a população de Borba (distante 150 quilômetros de Manaus) em porto afetado por acidente com embarcação. A estrutura deve estar em pleno funcionamento até o dia 15 deste mês.

“Não podíamos permitir que o povo de Borba continuasse sendo penalizado pela falta do porto, que foi levado pelo comboio de balsas no dia 23 de fevereiro. Desde o dia do ocorrido estive em contato constante com o prefeito Toco Santana. No dia 14 de abril estive pessoalmente em Borba para ver o estrago, e no dia 24 de abril recebi o superintendente regional do DNIT, Orlando Machado, na Aleam para falarmos sobre a situação. Cobrei, insisti, alertei e agora, finalmente, o povo de Borba vai ter essa ‘porta de entrada’ restabelecida”, comemorou o deputado Roberto Cidade, que atuou junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a disponibilizaçãod a estrutura.

A balsa deve garantir, ainda que provisoriamente, o embarque e desembarque de mercadorias, o tráfego de passageiros, e principalmente a chegada dos turistas que irão ao município para participar dos Festejos de Santo Antônio de Borba, — um dos maiores eventos religiosos da região, que movimenta a fé e a economia do Estado. Os Festejos iniciam dia 1º de junho e seguem até o dia 13.

Porto arrastado

No domingo, 23 de fevereiro, o comboio de balsas arrastou a estrutura metálica composta por uma ponte que liga a orla aos barcos, e uma plataforma, por onde ocorre o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Após o impacto, a embarcação arrastou a estrutura, que se desprendeu.

A estrutura do Porto de Borba sofreu sérias avarias, danos estruturais significativos, rachaduras, deformações na estrutura, danos às instalações elétricas e de iluminação, além do risco de desmoronamento.

Com informações da Assessoria