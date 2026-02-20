Azul anuncia saída do processo de recuperação judicial nos EUA

Companhia diz que deixa o processo do Capítulo 11 da Lei de Falências com US$ 850 milhões

EUA – A Azul Linhas Aéreas anunciou, na noite desta sexta-feira (20), que concluiu o processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter 11, o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos – mecanismo semelhante à recuperação judicial no Brasil.

Segundo a Azul, o Plano de Reorganização da Companhia, confirmado pela Justiça dos EUA, está em vigor. Em seu comunicado, a empresa destaca que sai do processo com US$ 850 milhões em novos investimentos em ações, redução da dívida e obrigações de arrendamento em aproximadamente US$ 2,5 bilhões.

“Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e posicionou a Azul para a estabilidade de longo prazo. Estamos saindo do Chapter 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global”, destacou John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado.

Na quinta, a Azul havia anunciado três acordos para investimentos de 300 milhões de dólares que serão feitos por duas companhias aéreas norte-americanas, além de outros credores como parte do processo de recuperação judicial.

Os aportes serão feitos pela American Airlines e pela United Airlines, que vão investir 100 milhões de dólares cada. Nos dois casos, a expectativa é que as companhias recebam ações da Azul.

O comunicado da Azul, feito para o mercado na quarta-feira (18), indica que a companhia firmou acordo de investimento adicional com “determinados credores existentes”, sem detalhar quais são, na ordem de mais 100 milhões de dólares.

O plano de converter parte das dívidas em ações chegou a gerar uma queda de até 70% na Bolsa de Valores em 8 de janeiro deste ano. A estratégia é fazer com que os credores deixem de receber juros e passam a se tornar acionistas.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am