Avião monomotor que caiu em Manaus fazia voo de instrução; piloto morreu no local

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Avião monomotor cai e mata um em Manaus. — Foto: Reprodução

Aeronave não conseguiu sustentar o voo após a decolagem e caiu em área próxima à pista do Aeroclube. Não houve sobreviventes.

O avião monomotor que caiu na manhã deste sábado (21), no Aeroclube de Manaus, e matou duas pessoas, estava sendo utilizado para um voo de instrução. As vítimas são o instrutor e piloto, Fernando Lúcio Moreira dos Santos, que morreu no local, e o aluno Ulisses de Oliveira, que foi socorrido com vida mas não resistiu e morreu horas depois no hospital.

Segundo apurado pelo g1, apenas instrutor e aluno estavam a bordo no momento do acidente. Fernando operava no local há seis anos e possuía mais de 1.500 horas de voo, sendo mais de 400 na aeronave acidentada. Ele também era diretor do Centro de Instrução de Aviação Civil do Aeroclube do Amazonas e coordenador de instrução.

Já Ulisses, estava concluindo a formação de piloto. O voo deste sábado seria para a obtenção de créditos complementares, uma das últimas etapas do curso.

Segundo o relatório da ocorrência, a aeronave de pequeno porte não conseguiu sustentar o voo logo após a decolagem e acabou caindo em uma área periférica da pista do aeroclube.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atuaram no resgate das vítimas. A área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a preservação de provas.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) e pela Polícia Civil. A apuração deve indicar se a queda foi causada por falha mecânica, erro humano ou fatores ambientais.

amazonianarede
Por Patrick Marques, g1 AM

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.