Avião monomotor que caiu em Manaus fazia voo de instrução; piloto morreu no local

Aeronave não conseguiu sustentar o voo após a decolagem e caiu em área próxima à pista do Aeroclube. Não houve sobreviventes.

O avião monomotor que caiu na manhã deste sábado (21), no Aeroclube de Manaus, e matou duas pessoas, estava sendo utilizado para um voo de instrução. As vítimas são o instrutor e piloto, Fernando Lúcio Moreira dos Santos, que morreu no local, e o aluno Ulisses de Oliveira, que foi socorrido com vida mas não resistiu e morreu horas depois no hospital.

Segundo apurado pelo g1, apenas instrutor e aluno estavam a bordo no momento do acidente. Fernando operava no local há seis anos e possuía mais de 1.500 horas de voo, sendo mais de 400 na aeronave acidentada. Ele também era diretor do Centro de Instrução de Aviação Civil do Aeroclube do Amazonas e coordenador de instrução.

Já Ulisses, estava concluindo a formação de piloto. O voo deste sábado seria para a obtenção de créditos complementares, uma das últimas etapas do curso.

Segundo o relatório da ocorrência, a aeronave de pequeno porte não conseguiu sustentar o voo logo após a decolagem e acabou caindo em uma área periférica da pista do aeroclube.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atuaram no resgate das vítimas. A área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a preservação de provas.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) e pela Polícia Civil. A apuração deve indicar se a queda foi causada por falha mecânica, erro humano ou fatores ambientais.

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Por Patrick Marques, g1 AM