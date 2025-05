Avião com drogas é alvo de tiros de caças da FAB antes de pouso forçado

Dentro do avião, havia 200 kg de skunk – uma variedade da Cannabis com níveis mais altos de canabinoide

Pará – Uma aeronave de pequeno porte, usada no tráfico de drogas, foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira nessa quinta-feira (15) enquanto fazia a rota sobre o estado do Pará.

O avião, matrícula PT-VSB, foi detectado pelos radares da Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e submetido às Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo.

Os dois pilotos da FAB realizaram o reconhecimento à distância da aeronave modelo Embraer EMB-810 Seneca III, interrogaram os ocupantes e seguiram com o protocolo de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota e tiro de aviso.

A aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado em uma área rural, próximo da cidade de Altamira, a 450 km de Belém. Após a aterrissagem, os ocupantes colocaram fogo na aeronave e fugiram.

Dentro do avião, havia 200 kg de skunk – uma variedade da Cannabis com níveis mais altos de canabinoide. O material foi apreendido pela Polícia Federal, que seguirá com as investigações. Toda a ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, em parceria com a Polícia Federal.

