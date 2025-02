Avenida Mário Ypiranga Monteiro é parcialmente liberada após deslizamento

O incidente foi provocado pelo acúmulo de lixo em uma área particular, onde os resíduos não estavam sendo descartados de forma adequada

Manaus- A Avenida Mário Ypiranga Monteiro, localizada na zona centro-sul de Manaus foi parcialmente liberada após o deslizamento ocorrido neste sábado, (8). O incidente foi provocado pelo acúmulo de lixo em uma área particular, onde os resíduos não estavam sendo descartados de forma adequada.

As equipes identificaram ainda que há uma tubulação localizada na crista do talude, na parte superior do terreno, que apresenta um declive em direção ao Centro. A água da chuva não foi drenada corretamente para dentro do terreno, mas sim para a área do talude, o que provocou o deslizamento de terra.

Neste momento, duas faixas da avenida estão liberadas para a circulação de veículos, enquanto uma permanecerá interditada para o monitoramento do talude.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am