Atleta é encontrado morto em garagem aos 25 anos

O wide receiver Rondale Moore foi encontrado morto neste sábado na região de New Albany, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por sua última equipe, o Minnesota Vikings, além da própria NFL, por meio de comunicados publicados nas redes sociais.

Selecionado na segunda rodada do Draft de 2021 pelo Arizona Cardinals, Moore também teve passagem pelo Atlanta Falcons antes de integrar o elenco dos Vikings para a pré-temporada de 2025. Sua trajetória recente, no entanto, foi marcada por problemas físicos. Uma séria lesão no joelho esquerdo, sofrida na primeira partida da pré-temporada, o afastou das atividades. No ano anterior, ele já havia ficado fora da temporada de 2024 enquanto defendia os Falcons, em razão de uma lesão no joelho direito.

Em nota oficial, os Vikings lamentaram profundamente a morte do atleta e manifestaram apoio à família. “Estamos profundamente tristes com a morte de Rondale Moore. Enquanto trabalhamos para entender os fatos, conversamos com a família de Rondale para oferecer condolências e todo o apoio do Minnesota Vikings”, diz o texto divulgado. “Estamos em contato com jogadores, treinadores e funcionários, e disponibilizaremos recursos de apoio emocional para quem precisar. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Rondale neste momento devastador”, acrescenta.

Segundo a afiliada local da ABC, Moore foi encontrado em uma garagem, sob suspeita de ferimento por arma de fogo autoinfligido. A autópsia será realizada neste domingo para esclarecer a causa da morte do ex-jogador da NFL.

amazonianarede

Notícias ao Minuto Brasil